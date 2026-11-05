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Maharajganj News: नेपाल पुलिस ने अवैध पटाखे पानी में डुबोकर किए नष्ट

Thu, 05 Nov 2026 02:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:47 AM IST
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Police achieve success during vehicle checks in Nawalparasi district
ठूठीबारी। भारतीय सीमा क्षेत्र से तस्करी कर नेपाल ले जाए जा रहे 20,020 अवैध पटाखे नेपाल पुलिस ने बरामद किए। कार्रवाई के बाद पुलिस ने सभी पटाखों को पानी में डुबोकर नष्ट कर दिया। नेपाल के नवलपरासी जिले के नगरपालिका वार्ड-8 स्थित चौरंगी में वाहनों की जांच के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली।
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जिला पुलिस के सूचना अधिकारी डीएसपी मदन थापा ने बताया कि बरामद पटाखों में किंग कोबरा के 10,500 पीस, मैजिक पेपर शॉट के 8,750 पीस समेत विभिन्न प्रकार के पटाखे शामिल थे। सभी पटाखों को नष्ट करा दिया गया।
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