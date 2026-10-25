Maharajganj News: चाैराहे पर कचरे का ढेर, आवाजाही दुश्वार

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जानकारी के अनुसार, नौतनवां ब्लॉक क्षेत्र के कोहरगड्डी चौराहे पर सड़क की पटरी पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इससे उठ रही दुर्गंध के कारण लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। वहीं, आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों को संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका सता रही है।राहगीर विजय कुमार, सफीक, वीरेंद्र, सुभाष, अवधेश, महबूब अली, अनीस, प्रमोद और नारद समेत अन्य लोगों ने बताया कि कूड़ा जमा होने से राहगीरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने जल्द से जल्द कूड़ा हटवाकर नियमित साफ-सफाई कराने की मांग की है।इस संबंध में एडीओ पंचायत रामकृष्ण प्रसाद ने बताया कि जल्द ही साफ-सफाई कराई जाएगी।