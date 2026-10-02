Maharajganj News: फंदे से लटकी मिली विवाहिता, परिजन ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

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कोल्हुई। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम चैनपुर के टोला भूड़कुड़वा में एक विवाहिता की लाश फांसी के फंद पर लटकी मिली। इस मौत के बाद परिजनों ने ससुरालियों पर घरेलू प्रताड़ना का आरोप लगा विवाहिता की मौत को संदिग्ध करार दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।चैनपुर गांव निवासी लक्ष्मी पत्नी विनोद ने गुरुवार की लाश उसके कमरे में लगे फांसी के फंदे पर लटकी मिली। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ फरेंदा दीपशिखा वर्मा मौके पर पहुंची। नायब तहसीलदार सुदेव पटेल और फॉरेंसिक टीम भी छानबीन में जुट गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस विवाहिता की मौत के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।विवाहिता के मायका पक्ष के परिजन ने मौत को घरेलू प्रताड़ना का परिणाम बताया है। उनका आरोप है कि ससुराल में मृतका का उत्पीड़न उसके पति, सास व ससुर द्वारा किया जाता था। ऐसे में जांच कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग जाए। महिला के परिजन ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मागं की है।थानाध्यक्ष कोल्हुई आलोक सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मायके वालों की तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।