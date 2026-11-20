महराजगंज: मुंडन में खाना बनाने आए रसोइए ने छह साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, इलाज के दौरान तोड़ा दम
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज Published by: अनुराग रंजन Updated Fri, 20 Nov 2026 03:41 PM IST
सार
मामले में पीड़िता के मामा की तहरीर पर चौक पुलिस ने 19 नवंबर को आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि मृतका बच्ची के पोस्टमार्टम कराने की तैयारी चल रही है।
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विस्तार
चौक थानाक्षेत्र के एक गांव में आयोजित मुंडन संस्कार में खाना बनाने वाले व्यक्ति के दुष्कर्म की शिकार बच्ची की शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे मौत हो गई। उसका बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में इलाज चल रहा था।
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गौरतलब हो कि 18 नवंबर को चौक थानाक्षेत्र में एक व्यक्ति के घर पर मुंडन संस्कार का कार्यक्रम था। इसमें उनकी छह साल की भांजी भी शरीक थी। आरोप है कि देर शाम करीब 7:30 बजे घर में खाना बनाने के लिए आया मधुबनी बड़ा टोला निवासी एक व्यक्ति ने इस बच्ची को कुछ लालच देकर घर के दक्षिण-पूर्व स्थित सागौन के बागीचे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी भागने लगा।
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परिजन ने पीछा किया, लेकिन वह फरार हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी मिठौरा ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल महराजगंज रेफर कर दिया गया। वहां भी स्थिति सामान्य नहीं होने पर बच्ची को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। जहां आईसीयू में इलाज के दौरान शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे मौत हो गई।
इस मामले में पीड़िता के मामा की तहरीर पर चौक पुलिस ने 19 नवंबर को आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि मृतका बच्ची के पोस्टमार्टम कराने की तैयारी चल रही है।