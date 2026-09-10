फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Junior Engineer defrauded of nearly 4 lakh in cyber scam involving cashback lure.

Maharajganj News: कैशबैक का झांसा देकर जेई से लगभग चार लाख की साइबर ठगी

Thu, 10 Sep 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Junior Engineer defrauded of nearly 4 lakh in cyber scam involving cashback lure.
एचडीएफसी बैंक का कर्मचारी बनकर किया था फोन, क्रेडिट कार्ड के कैशबैक दिया था झांसा
विज्ञापन

99,408 रुपये की निकासी कर पीड़ित के खाते पर लोन लेकर निकाल लिए तीन लाख
महराजगंज। ऑनलाइन वित्तीय साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने खुद को एचडीएफसी बैंक का कर्मचारी बताकर लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता को क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक दिलाने का झांसा दिया और ओटीपी हासिल कर करीब 4 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-1 में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत सतीश कुमार गौतम ने बताया कि 13 जुलाई 2026 को शाम करीब चार बजे उनके मोबाइल पर एक नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम दिनेश कुमार बताते हुए खुद को एचडीएफसी बैंक का कर्मचारी बताया। उसने क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक मिलने की बात कहकर उन्हें अपने झांसे में ले लिया।
विज्ञापन


आरोप है कि साइबर ठग ने ओटीपी की जानकारी हासिल कर उनके क्रेडिट कार्ड से 99,408 रुपये की निकासी कर ली। इसके बाद उनके एचडीएफसी बैंक खाते से 3,11,901 रुपये का व्यक्तिगत ऋण करा दिया। ऋण की रकम खाते में पहुंचते ही आरोपी ने उसमें से 2,99,999 रुपये इंडसइंड बैंक के एक खाते में ट्रांसफर कर लिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़ित के अनुसार क्रेडिट कार्ड से निकाली गई रकम और बैंक खाते से ट्रांसफर की गई राशि मिलाकर कुल 3,99,407 रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी हुई है। घटना की जानकारी होने के बाद उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई।
सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed