Maharajganj News: जनहित किसान पार्टी का धरना नौवें दिन भी जारी, कार्रवाई नहीं करने का आरोप

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राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामसुंदर दास पांचवें दिन भी भूख-हड़ताल पर बैठेमहराजगंज। कलक्ट्रेट परिसर में जनहित किसान पार्टी का धरना रविवार को नौवें दिन भी जारी रहा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामसुंदर दास पांचवें दिन भी भूख-हड़ताल पर बैठे रहे। पार्टी ने आरोप लगाया कि अब तक जिला प्रशासन की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मांगें पूरी होने तक भूख-हड़ताल जारी रखने की बात कही गई।राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामसुंदर दास ने पनियरा क्षेत्र के एक गांव के गरीब किसान परिवार की दिव्यांग बेटी को नौकरी, आर्थिक सहायता और आवास योजना का लाभ दिलाने तथा संबंधित मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग शामिल है। इसके अलावा श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बसहिया बुजुर्ग में स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद की पट्टे की भूमि को कब्जामुक्त कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई।फरेंदा थाना क्षेत्र के परसाबेनी की बुजुर्ग विधवा किसान महिला के बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज करने और परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग भी उठाई गई। पार्टी ने आदित्य हत्याकांड के पीड़ित गरीब किसान परिवार को आर्थिक सहायता देने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का उचित मुआवजा दिलाने और चीनी मिलों का बकाया भुगतान कराने की मांग की।धरनारत लोगों ने जिला मुख्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा बाहरी दवाएं लिखने पर रोक लगाने की भी मांग की। शनिवार रात श्यामसुंदर दास की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर अंसारी टीम के साथ धरना स्थल पहुंचे और भर्ती कराने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने धरना स्थल पर ही उपचार कराने की बात कही।इस दौरान अभीषेक प्रजापति, आनंद चौहान, दयाराम वर्मा, जयराम चौरसिया, नवल कुमार, महेंद्र चौरसिया, उमेशचंद्र निषाद, छेदीलाल यादव, धर्मराज वर्मा, विंद्रेश चौरसिया और अभीषेक चौरसिया मौजूद रहे।