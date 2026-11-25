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शिवनगर स्थित गिफ्ट पैक और घड़ी कारोबारी संतोष निगम ने बताया कि लगन को देखते हुए दुकान पर 400 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक के गिफ्ट पैक मंगाए गए हैं। इसके अलावा 800 से लेकर 4500 रुपये तक की घड़ियां भी उपलब्ध हैं। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग डिजाइन और कीमत के सामान रखे गए हैं।बर्तन कारोबारी संजय ने बताया कि शादी में उपहार देने के लिए बर्तनों की मांग भी रहती है। दुकान पर 2500 रुपये से लेकर आठ हजार रुपये तक के बर्तन सेट उपलब्ध हैं। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सेट पसंद कर रहे हैं।सक्सेना चौक पर सजावटी सामान के विक्रेता शिव पटवा ने बताया कि शादी के अवसर पर घर सजाने के सामान की खरीदारी भी हो रही है। दुकान पर 200 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक के सजावटी सामान उपलब्ध हैं। शादी का सीजन शुरू होने से दुकानदारों को बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। बाजार में ग्राहकों की पसंद के अनुसार उपहारों की विविधता भी बढ़ाई गई है।