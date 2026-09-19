Maharajganj News: नगर में आज

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- निचलौल तहसील में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे दोपहर 12 बजे से।

- निचलौल पवार हाउस पर बिजली कटौती के खिलाफ छात्र नेता ज्ञापन सौंपेंगे दोपहर 12 बजे से।

- फरेंदा कस्बे के गणेश चौराहे पर जागरण का आयोजन रात 8 बजे से।

- घोड़हवा में थानाध्यक्ष निचलौल के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर किसान नेता राजू गुप्ता बैठक करेंगे अपराह्न 11 बजे से।