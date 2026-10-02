Maharajganj News: नगर में आज

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- चौपारिया स्थित कांग्रेस कार्यालय पर गांधी जयंती पर गोष्ठी का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

- जयप्रकाश नगर स्थित एक मैरिज हॉल में साहू समाज की बैठक अपराह्न 1 बजे से।

- सक्सेना चौक पर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।

- सदर सीएचसी पर संचारी रोग नियंत्रण को लेकर आशा कार्यकर्ताओं की बैठक दोपहर 12 बजे से।

- इंदिरा नगर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में गांधी जयंती पर गोष्ठी का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।