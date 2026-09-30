Maharajganj News: नगर में आज

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- सदर सीएचसी पर एएनएम की बैठक दोपहर 12 बजे से।

- मऊपाकड़ चौराहे पर यातायात विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम 10 बजे से।

- विकास भवन के सभागार में मोबाइल कोर्ट का आयोजन सुबह 10 बजे से।

- लक्ष्मीपुर कस्बा स्थित एक निजी मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी की बैठक दोपहर 2 बजे से।