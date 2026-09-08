Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:13 AM IST
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- कांग्रेस पार्टी का उद्योग चौराहे के पास संवाद कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
- परतावल में बहुजन समाज पार्टी की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।
- सिंचाई कालोनी स्थित कार्यालय पर सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ के पदाधिकारी धरना देंगे पूर्वाह्न 11 बजे से।
- जिला स्टेडियम में बॉस्केटबाल का ट्रॉयल पूर्वाह्न 11 बजे से।
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- परतावल में बहुजन समाज पार्टी की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।
- सिंचाई कालोनी स्थित कार्यालय पर सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ के पदाधिकारी धरना देंगे पूर्वाह्न 11 बजे से।
- जिला स्टेडियम में बॉस्केटबाल का ट्रॉयल पूर्वाह्न 11 बजे से।