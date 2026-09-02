Maharajganj News: नगर में आज

विज्ञापन



कलक्ट्रेट परिसर में संयुक्त व्यापारी मोर्चा के पदाधिकारी डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे दोपहर 12 बजे से।

बैकुंठपुर स्थित एक मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।

जिला स्टेडियम में कबड्डी का ट्रॉयल पूर्वाह्न 11 बजे से।

घुघली के टीडी कॉलेज में स्काउट को लेकर शिक्षकों की ट्रेनिंग सुबह 10 बजे से।

धानी ढाला पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अभिषेक दत्त का स्वागत समारोह अपराह्न 1 बजे से।