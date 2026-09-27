Maharajganj News: ताला तोड़कर घर में चोरी, बक्सा खेत में मिला

विज्ञापन



गोविंद यादव के मुताबिक, रात करीब तीन बजे चोर घर में घुसे। कमरे का ताला तोड़ने के बाद बक्सा लेकर खेत की ओर चले गए। सुबह करीब छह बजे नींद खुलने पर परिजनों को चोरी की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि बक्से में कुछ नकदी और जेवर थे, जो गायब हैं। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में एसओ कोल्हुई आलोक कुमार सिंह ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है। जांच की जा रही है।

विज्ञापन

कोल्हुई। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम खड़खोड़ी गांव में आधी रात चोर घर का ताला तोड़ कर बक्से को अपने साथ ले गए और उसमें रखा सामान निकालने के बाद खाली बक्से को खेत में फेंक दिया।