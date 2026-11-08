Maharajganj News: दिवाली पर घर पहुंचा मजदूर का शव, परिवार में मचा कोहराम

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परिजन के अनुसार, मलखा चौधरी पिछले करीब दस वर्षों से राजस्थान के श्रीगंगानगर में रहकर मजदूरी करते थे। कुछ महीने पहले वह छुट्टी लेकर घर आए थे। करीब दो माह पूर्व दोबारा काम के सिलसिले में राजस्थान चले गए थे।शनिवार को भोजन करने के दौरान अचानक उन्हें उल्टी होने लगी। देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहां काम कर रहे गांव के अन्य मजदूरों ने घटना की सूचना परिजन को दी। रविवार को उनका शव गांव लाया गया।मलखा की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है। इनमें दो बेटियों की शादी हो चुकी है। दिवाली के दिन घर के मुखिया का शव पहुंचने से पूरे गांव में शोक का माहौल है।