Maharajganj News: चार सिंगल पुलिया होगी डबल लेन, चार करोड़ से अधिक होंगे खर्च

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लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में कई प्रमुख मार्गों पर पुलिया अभी सिंगल लेन हैं। इन पुलियों से एक समय में एक ही दिशा से बड़े वाहन के निकल सकते हैं। आमने-सामने वाहन आने पर पुल पर जाम जैसी स्थिति भी पैदा होती है। इसे देखते हुए विभाग ने ऐसे पुलियों को चिह्नित कर उनके चौड़ीकरण की योजना बनाई है।प्रस्ताव में घुघली-शिकारपुर मार्ग, सीएसटीएन मार्ग, शिवदत्त छपरा तथा चाफी टोला और निचलौल-चिउटहा पुरैना मार्ग से जुड़े पुलियों को शामिल किया गया है। इन पुलियों के डबल लेन हो जाने से दोनों दिशाओं से वाहनों का आवागमन आसानी से हो सकेगा। खासकर प्रमुख संपर्क मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी।घुघली-शिकारपुर मार्ग जिले के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। इसी तरह निचलौल-चिउटहा पुरैना मार्ग भी आसपास के गांवों और बाजारों को जोड़ता है। सिंगल लेन पुलिया होने के कारण इन मार्गों पर वाहनों के गुजरने के दौरान चालकों को इंतजार करना पड़ता है। पुलियों के डबल लेन होने के बाद यह समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने चार संकरी पुलिया पर सुरक्षित आवागमन के लिए चौड़ी करने की कार्ययोजना तैयार की है। प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। मंजूरी और बजट मिलने के बाद चौड़ीकरण कार्य कराया जाएगा।