फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Following a six-year-old child, an injured woman also dies in a road accident

Maharajganj News: सड़क हादसे में छह वर्षीय बच्चे के बाद घायल महिला की भी मौत

Sun, 25 Oct 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Following a six-year-old child, an injured woman also dies in a road accident
चिउटहां। सिंदुरिया थाना क्षेत्र में पकड़ियार और चिउटहां के बीच बृहस्पतिवार रात पल्सर बाइक की टक्कर से घायल 70 वर्षीय घुरा देवी की भी मौत हो गई। हादसे में छह वर्षीय सन्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, बाइक सवार जितेंद्र साहनी गंभीर रूप से घायल हैं। उनका जिला अस्पताल महराजगंज में इलाज चल रहा है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, कम्हरिया गांव निवासी घुरा देवी पत्नी गणेश शर्मा कुछ महिलाओं और बच्चों के साथ सिंदुरिया में बस से उतरी थीं। सवारी नहीं मिलने पर सभी पैदल ही गांव जा रहे थे। बृहस्पतिवार रात करीब 9:30 बजे पकड़ियार और चिउटहां के बीच विपरीत दिशा से आ रही पल्सर बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे सन्नी पानी से भरे गड्ढे में गिर गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। घुरा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें जिला अस्पताल से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विज्ञापन

बताया गया कि कैंपियरगंज निवासी सन्नी अपनी मौसी सावित्री देवी के साथ आया था। सिंदुरिया थानाध्यक्ष अनूप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed