Maharajganj News: छह किमी दूर मिल रहा भूसा, गन्ने के पत्ते से पशुओं का पेट भर रहे ग्रामीण
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:10 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:10 AM IST
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निचलौल। बीते शनिवार को आई बाढ़ के कारणसोहगी बरवा क्षेत्र में पशुओं के चारा-पानी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार बाढ़ में कई भैंस, बकरी और सूअर मर गए हैं। वहीं बचे पशुओं को बचाए रखने के लिए पशुपालक दिनभर जद्दोजहद कर रहे हैं।
प्रशासन की ओर से भूसे की व्यवस्था की गई है लेकिन यह गांव से करीब छह किलोमीटर दूर है। जलभराव के बीच पशुपालक किसी तरह भूसा गांव तक पहुंचा रहे हैं। चारे की कमी को देखते हुए ग्रामीण गन्ने के खेतों से हरे पत्ते काटकर पानी में धो रहे हैं। बाढ़ के पानी और कीचड़ से सने पत्तों को साफ करने के बाद उन्हें भूसे में मिलाकर पशुओं को खिलाया जा रहा है। ग्रामीण संतोषी देवी, शबनम, सुनैना, सरिता आदि का कहना है कि खेतों में अब भी पानी भरा है। बाढ़ का पानी गन्ने की फसल से करीब 10 फीट ऊपर से गुजरा था, जिससे पत्ते कीचड़ में सने और भूरे पड़ गए हैं। ऐसे में पशुओं के लिए चारा जुटाना पशुपालकों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
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प्रशासन की ओर से भूसे की व्यवस्था की गई है लेकिन यह गांव से करीब छह किलोमीटर दूर है। जलभराव के बीच पशुपालक किसी तरह भूसा गांव तक पहुंचा रहे हैं। चारे की कमी को देखते हुए ग्रामीण गन्ने के खेतों से हरे पत्ते काटकर पानी में धो रहे हैं। बाढ़ के पानी और कीचड़ से सने पत्तों को साफ करने के बाद उन्हें भूसे में मिलाकर पशुओं को खिलाया जा रहा है। ग्रामीण संतोषी देवी, शबनम, सुनैना, सरिता आदि का कहना है कि खेतों में अब भी पानी भरा है। बाढ़ का पानी गन्ने की फसल से करीब 10 फीट ऊपर से गुजरा था, जिससे पत्ते कीचड़ में सने और भूरे पड़ गए हैं। ऐसे में पशुओं के लिए चारा जुटाना पशुपालकों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
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