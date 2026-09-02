Maharajganj News: बाढ़ में बहकर कुशीनगर आए पांच शवों को नेपाल पुलिस को सौंपा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:57 AM IST
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गंडक नदी में दो बरवापट्टी और तीन शव खड्डा थाना क्षेत्र में मिले
सोनौली। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से गंडक नदी में बहकर भारत के कुशीनगर जिले तक आए पांच शवों को मंगलवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नेपाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। शवों में दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं।
नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के कारण ये शव नदी के तेज बहाव में बहते हुए भारत की सीमा में पहुंच गए थे। इनमें दो शव कुशीनगर जिले के बरवापट्टी थाना क्षेत्र से जबकि तीन शव खड्डा थाना क्षेत्र में गंडक नदी से बरामद किए गए थे। मंगलवार की शाम करीब चार बजे कुशीनगर प्रशासन की टीम उपजिलाधिकारी विवेकशील यादव, तहसीलदार देवेन्द्र यादव और तहसीलदार संदीप यादव के नेतृत्व में शवों को लेकर सोनौली पहुंचे।
आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सभी पांचों शव नेपाल पुलिस के बेलहिया पुलिस इंचार्ज उपनिरीक्षक हरीराम दांगी को सौंप दिए गए। इसके बाद नेपाल पुलिस शवों को शववाहनों में रखकर बुटवल के लिए रवाना हो गई। इस दौरान सोनौली चौकी प्रभारी सहित पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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सोनौली। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से गंडक नदी में बहकर भारत के कुशीनगर जिले तक आए पांच शवों को मंगलवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नेपाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। शवों में दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं।
नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के कारण ये शव नदी के तेज बहाव में बहते हुए भारत की सीमा में पहुंच गए थे। इनमें दो शव कुशीनगर जिले के बरवापट्टी थाना क्षेत्र से जबकि तीन शव खड्डा थाना क्षेत्र में गंडक नदी से बरामद किए गए थे। मंगलवार की शाम करीब चार बजे कुशीनगर प्रशासन की टीम उपजिलाधिकारी विवेकशील यादव, तहसीलदार देवेन्द्र यादव और तहसीलदार संदीप यादव के नेतृत्व में शवों को लेकर सोनौली पहुंचे।
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आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सभी पांचों शव नेपाल पुलिस के बेलहिया पुलिस इंचार्ज उपनिरीक्षक हरीराम दांगी को सौंप दिए गए। इसके बाद नेपाल पुलिस शवों को शववाहनों में रखकर बुटवल के लिए रवाना हो गई। इस दौरान सोनौली चौकी प्रभारी सहित पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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