फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Fire breaks out at clothing store; goods worth lakhs reduced to ashes.

Maharajganj News: कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

Wed, 30 Sep 2026 02:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Fire breaks out at clothing store; goods worth lakhs reduced to ashes.
दुर्गा मंदिर के सामने स्थित कपड़े की दुकान में लगी आग। 
सुबह धुआं उठते ही मची अफरातफरी, ताला खोलते ही दिखीं आग की लपटें
विज्ञापन

सदर कोतवाली क्षेत्र में दुर्गा मंदिर से कुछ दूरी पर जिला पंचायत की दुकान का मामला
महराजगंज। सदर कोतवाली क्षेत्र में दुर्गा मंदिर से कुछ दूरी पर जिला पंचायत की दुकान में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई। अमरूतिया निवासी धर्मेंद्र कसौधन की कपड़े की दुकान में अंदर रखा कपड़ा धू-धूकर जलने लगा। आग बुझाने की कोशिश में दुकानदार बार-बार बेहोश होकर गिरता रहा। हादसे में लाखों रुपये का कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने करीब दस मिनट में पहुंचकर आग पर काबू पाया।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे दुकान से तेज धुआं निकलता देख आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर दुकानदार मौके पर पहुंचा। धुआं बढ़ता देख दुकान का ताला खोला गया और शटर उठाया गया तो अंदर आग की लपटें देखकर लोग घबरा गए। आसपास के दुकानदारों ने आनन-फानन में अपना सामान सुरक्षित स्थान पर हटाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की लेकिन लपटें तेज होती चली गईं।
विज्ञापन

दुकानदार धर्मेंद्र कसौधन ने बताया कि आग के चपेट में आने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। सिविल लाइन के सभासद सदरे आलम ने फायर स्टेशन को सूचना दी। करीब 10 मिनट में दमकल की गाड़ी पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक ली गई। सूचना पर नगर चौकी पुलिस भी पहुंच गई। सीओ सदर अंकुर गौतम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

आग लगने की जानकारी पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता मंगल भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार से जानकारी ली और ढांढस बंधाया। उन्होंने नियमानुसार हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed