Maharajganj News: पुजारी से मारपीट, लूट और धमकी के मामले में चार पर प्राथमिकी दर्ज

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मंदिर के पुजारी रामचंदर दास ने बताया कि मंदिर की जमीन पर उन्होंने करीब 25 यूकेलिप्टस के पौधे लगाए हैं। आरोप है कि चार जुलाई की सुबह दर्शन और महेंद्र पौधों को तोड़कर दातुन बना रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मौके पर मौजूद सोमनाथ और भेड़ा ने बीच-बचाव किया। उसी रात करीब 11:30 बजे दर्शन, महेंद्र, राजेंद्र और किशुन लाठी-डंडे लेकर मंदिर पहुंचे और धमकी देते हुए लौट गए।अगले दिन पांच जुलाई की रात करीब 11 बजे आरोपी फिर मंदिर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पुजारी के साथ लात-मुक्कों से मारपीट की और दाढ़ी पकड़कर खींचा। मंदिर छोड़कर नहीं जाने पर हत्या करने की धमकी दी। आरोपियों ने मंदिर में रखा पीतल का बाल्टी, भगवान को भोग लगाने की थाली और पुजारी का झोला, जिसमें कागजात व 800 रुपये थे ले लिया। कपड़े फाड़ने तथा मोबाइल पटककर तोड़ने से करीब चार हजार रुपये का नुकसान होने की बात भी कही गई है। पुजारी ने घटना की सूचना ठूठीबारी थाने और पुलिस अधीक्षक को देने के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया था।थानाध्यक्ष ठूठीबारी अमित सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी दर्शन, महेंद्र, राजेंद्र और किशुन निवासी किशुनपुर टोला सोफड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।