Maharajganj News: अंधविश्वास की बलि से बचकर लौटा विक्की, दीपों से जगमग हुआ रमजिता गांव

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शनिवार को विक्की जब घर आया तो रमजिता गांव रविवार की शाम दीपों की रोशनी से जगमग हो उठा। बेटे की वापसी पर मां सुशीला और पिता गोविंद राजभर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों ने गांव के देवी-देवताओं की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की, दीप जलाए, एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाईं। इस बार की दिवाली परिवार के लिए जिंदगी भर याद रहने वाला अनमोल तोहफा लेकर आई।गौरतलब हो कि ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के राजाबारी टोला रमजिता निवासी गोविंद राजभर तीन नवंबर की रात अपनी पत्नी सुशीला और दो माह के बेटे विक्की के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब दो बजे सुशीला ने मासूम को दूध पिलाया था। इसके बाद बच्चा सो गया और पति-पत्नी भी गहरी नींद में चले गए। मंगलवार सुबह जब उनकी नींद खुली तो बिस्तर से मासूम गायब था। बच्चे को गायब देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर पांच पुलिस टीमें गठित की गईं। पुलिस ने लगातार छानबीन और सुराग जुटाने के बाद घटना के चौथे दिन दिल्ली के कश्मीरी गेट से दो माह के विक्की को एक महिला और एक युवक के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया।ठूठीबारी। दो माह के मासूम विक्की को जहां अपने बुआ, अपनों की गोद में सुरक्षित होना चाहिए था, उसी को लेकर ऐसी खौफनाक साजिश सामने आने से हर कोई स्तब्ध है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस घटना ने अंधविश्वास की भयावह तस्वीर सामने रख दी। गनीमत रही कि पुलिस की सक्रियता से विक्की समय रहते सकुशल बरामद हो गया और मां सुशीला की गोद सूनी होने से बच गई।दिवाली पर विक्की की घर वापसी ने पूरे रमजिता गांव की खुशियों को दोगुना कर दिया। दंपती गोविंद और सुशीला ने बताया कि सात सालों के बाद देवी देवताओं से मिन्नत के बाद मुझे विक्की के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरा बेटा ही सबसे बड़ा धन और दिवाली का सबसे अनमोल उपहार बन गया। गोविंद राजभर के परिवार में पिता नंदलाल, माता बिरनी देवी, भाई विजय राजभर, गोपाल राजभर, अरविंद राजभर तथा भाभी फुलेसरी, शर्मिला देवी अपहरण हुए विक्की के मिल जाने से बेहद खुश हैं।