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नागढुंगा-मुग्लिन सड़क परियोजना के पश्चिम खंड के सूचना अधिकारी सचेंद्र मिश्र के अनुसार, शनिवार से प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक यातायात रोककर जोखिमपूर्ण चट्टानों और मिट्टी को हटाया जा रहा है। मौसम और परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले तीन दिनों में काम पूरा कर लिया जाएगा।निर्माण कंपनी के इंजीनियर ईश्वर नेपाल ने बताया कि सड़क से करीब 100 मीटर ऊंचाई पर मशीनों से पहाड़ी की कटाई की जा रही है। मंगलवार को अचानक ऊपर से मलबा गिरने के कारण एक एक्स्कवेटर मशीन दब गई थी। मलबा हटाने के बाद दोबारा काम शुरू करा दिया गया है। इधर, चुम्लिंगटार-कुरिनटार के बीच डाहाकी खोला में भी सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। यहां करीब 100 मीटर हिस्से को दो मीटर चौड़ा करने के लिए दो एक्स्कवेटर और एक लोडर लगाए गए हैं।