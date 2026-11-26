Maharajganj News: पृथ्वी राजमार्ग तीन दिन और प्रभावित रहेगा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:35 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:35 AM IST
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सोनौली। नेपाल के प्रमुख पृथ्वी राजमार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को अभी तीन दिन और यातायात बाधा का सामना करना पड़ सकता है। मुग्लिन-नौबिसे सड़क खंड के घोप्टेभीर में भूस्खलन का खतरा कम करने के लिए पहाड़ी की कटाई व कमजोर चट्टानों को हटाने का काम जारी है। इसके लिए प्रतिदिन पांच घंटे तक वाहनों की आवाजाही बंद रखी जा रही है।
नागढुंगा-मुग्लिन सड़क परियोजना के पश्चिम खंड के सूचना अधिकारी सचेंद्र मिश्र के अनुसार, शनिवार से प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक यातायात रोककर जोखिमपूर्ण चट्टानों और मिट्टी को हटाया जा रहा है। मौसम और परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले तीन दिनों में काम पूरा कर लिया जाएगा।
निर्माण कंपनी के इंजीनियर ईश्वर नेपाल ने बताया कि सड़क से करीब 100 मीटर ऊंचाई पर मशीनों से पहाड़ी की कटाई की जा रही है। मंगलवार को अचानक ऊपर से मलबा गिरने के कारण एक एक्स्कवेटर मशीन दब गई थी। मलबा हटाने के बाद दोबारा काम शुरू करा दिया गया है। इधर, चुम्लिंगटार-कुरिनटार के बीच डाहाकी खोला में भी सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। यहां करीब 100 मीटर हिस्से को दो मीटर चौड़ा करने के लिए दो एक्स्कवेटर और एक लोडर लगाए गए हैं।
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नागढुंगा-मुग्लिन सड़क परियोजना के पश्चिम खंड के सूचना अधिकारी सचेंद्र मिश्र के अनुसार, शनिवार से प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक यातायात रोककर जोखिमपूर्ण चट्टानों और मिट्टी को हटाया जा रहा है। मौसम और परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले तीन दिनों में काम पूरा कर लिया जाएगा।
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निर्माण कंपनी के इंजीनियर ईश्वर नेपाल ने बताया कि सड़क से करीब 100 मीटर ऊंचाई पर मशीनों से पहाड़ी की कटाई की जा रही है। मंगलवार को अचानक ऊपर से मलबा गिरने के कारण एक एक्स्कवेटर मशीन दब गई थी। मलबा हटाने के बाद दोबारा काम शुरू करा दिया गया है। इधर, चुम्लिंगटार-कुरिनटार के बीच डाहाकी खोला में भी सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। यहां करीब 100 मीटर हिस्से को दो मीटर चौड़ा करने के लिए दो एक्स्कवेटर और एक लोडर लगाए गए हैं।
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