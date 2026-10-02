Maharajganj News: आईजीआरएस निस्तारण में जनपद की पुलिस प्रदेश में पहला स्थान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:09 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:09 AM IST
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महराजगंज। आईजीआरएस के तहत प्राप्त जनशिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में महराजगंज पुलिस ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। सितंबर 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जिले को यह उपलब्धि मिली है।
आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में समय सीमा के साथ ही गुणवत्ता और शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी गई। थाना स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों द्वारा शिकायतों की नियमित समीक्षा और प्रभावी पर्यवेक्षण किया गया।
एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से संचालित आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के आधार पर जिलों की रैंकिंग निर्धारित होती है। सितंबर माह के मूल्यांकन में महराजगंज पुलिस ने बेहतर कार्यप्रणाली अपनाते हुए शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया। इसी का परिणाम रहा कि जिले को प्रदेश में पहला स्थान मिला।
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पुलिस अधीक्षक ने उपलब्धि पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। शिकायतों की सतत निगरानी और अधिकारियों के प्रभावी पर्यवेक्षण से यह उपलब्धि हासिल हुई है। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए इनाम की घोषणा भी की है।
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आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में समय सीमा के साथ ही गुणवत्ता और शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी गई। थाना स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों द्वारा शिकायतों की नियमित समीक्षा और प्रभावी पर्यवेक्षण किया गया।
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एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से संचालित आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के आधार पर जिलों की रैंकिंग निर्धारित होती है। सितंबर माह के मूल्यांकन में महराजगंज पुलिस ने बेहतर कार्यप्रणाली अपनाते हुए शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया। इसी का परिणाम रहा कि जिले को प्रदेश में पहला स्थान मिला।
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पुलिस अधीक्षक ने उपलब्धि पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। शिकायतों की सतत निगरानी और अधिकारियों के प्रभावी पर्यवेक्षण से यह उपलब्धि हासिल हुई है। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए इनाम की घोषणा भी की है।