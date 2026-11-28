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कस्टम प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मालवाहक ट्रकों के साथ पेट्रोलियम पदार्थों से भरे टैंकर भी फंसे हुए हैं। टैंकरों की कतार सोनौली कस्बे के शहरी क्षेत्र तक पहुंच गई है। दो दिनों से वाहनों की निकासी प्रभावित होने के कारण जाम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर मालवाहक वाहनों के साथ छोटे वाहनों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। सामान लदे मालवाहक ट्रकों की निकासी नहीं हो पा रही है।भारत और नेपाल के बीच आवागमन करने वाले पर्यटकों और आम यात्रियों को सीमा पार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भारी वाहनों की लंबी कतार के कारण छोटे वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो रही है। सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ने से स्थानीय लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।