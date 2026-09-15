फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Consumers created a ruckus over gas cylinders in Thuthibari.

Maharajganj News: ठूठीबारी में गैस सिलिंडर के लिए उपभोक्ताओं ने किया हंगामा

Tue, 15 Sep 2026 02:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Consumers created a ruckus over gas cylinders in Thuthibari.
गांवों में पूर्व की तरह गैस सप्लाई कराने की मांग, धूप में खड़े होकर लोग कर रहे थे इंतजार
विज्ञापन

ग्रामीण क्षेत्रों में सिलिंडर बुकिंग की समय सीमा 45 से घटाकर 25 दिन करने से बढ़ी मांग
ठूठीबारी। पूर्व की तरह गांव-गांव गैस सिलिंडर की आपूर्ति नहीं होने से सोमवार को उपभोक्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। सिलिंडर लेने के लिए बड़ी संख्या में उपभोक्ता भरवलियां एसएसबी रोड और नवनिर्मित बांध के पास पहुंच गए। गैस वाहन पहुंचते ही सिलिंडर लेने के लिए हंगामा शुरू हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और व्यवस्थित तरीके से वितरण कराया।
जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से गैस सिलिंडर की बुकिंग के बीच निर्धारित समय सीमा 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दी गई है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर की मांग बढ़ गई है। सोमवार को इसका असर ठूठीबारी क्षेत्र में भी देखने को मिला। सुबह करीब नौ बजे गैस वाहन के पहुंचते ही सिलिंडर के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जुट गई। तेज धूप के बावजूद लोग घंटों लाइन में खड़े रहे।
विज्ञापन

उपभोक्ता फिरोज, समसुद्दीन, रमेश पासवान, खदेरु, सोहन, लालमती देवी, कमलेश गुप्ता, मनोज शर्मा, चंद्रशेखर और लीलावती देवी आदि ने कहा कि पहले की तरह गांव-गांव जाकर गैस सिलेंडर की आपूर्ति की व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। इससे ग्रामीणों को तेज धूप में दूर तक जाकर लाइन लगाने और घंटों इंतजार करने की समस्या से राहत मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए उपभोक्ताओं को शांत कराया। इसके बाद नियमानुसार सिलिंडरों का वितरण कराया गया। काफी देर तक मौके पर उपभोक्ताओं की भीड़ लगी रही।

मां शक्ति एचपी ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी के प्रोपराइटर राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सिलेंडर लेने की समय सीमा 45 दिन से घटाकर 25 दिन किए जाने के कारण एक साथ बड़ी संख्या में उपभोक्ता सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। उपलब्धता के अनुसार उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed