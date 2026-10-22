Maharajganj News: कुशीनगर को हराकर पीपीगंज ने जीती ट्रॉफी

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पीपीगंज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 25 ओवर के खेल में सात विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाया। पीपीगंज की तरफ से मोहम्मद जैद ने सर्वाधिक 54 और कृष्णा चौरसिया ने 36 रन का योगदान दिया। कुशीनगर की तरफ से सुधांशु तिवारी, शुभम कुशवाहा, शिवम शर्मा को क्रमश: एक-एक विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुशीनगर की टीम 21 ओवर में अपने सभी विकेट खोकर मात्र 87 रन ही बना सकी।फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद जैद को दिया गया। मुख्य अतिथि मौलाना शब्बीर अहमद ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान सैयद अफजाल, सैयद मोहम्मद अता, मोहम्मद वकार, नीरज शर्मा, रवि यादव, विकास यादव, करीम खान, सुंदर त्रिपाठी, दिनेश यादव, मोहम्मद इकबाल, कार्यालय अधीक्षक अशोक वर्मा आदि लोग मौजूद रहे।