Maharajganj News: स्कूल की जमीन पर कब्जे की शिकायत, एक सप्ताह में हटाने का नोटिस

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नौतनवा। तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा लक्ष्मीनगर स्थित परिषदीय विद्यालय की भूमि पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया है। जांच में सरकारी जमीन पर कब्जे की पुष्टि होने के बाद एसडीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।ग्राम सभा लक्ष्मीनगर निवासी दीपक पांडेय ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि गांव में स्थित सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग ने मामले की जांच कराई। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया।नोटिस में एक सप्ताह के भीतर भूमि से कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर बलपूर्वक जमीन खाली कराने की चेतावनी दी गई है। साथ ही कब्जा हटाने में होने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूलने की बात भी नोटिस में कही गई है।