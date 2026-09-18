Maharajganj News: घर से निकली अधेड़ महिला की तालाब में मिली लाश

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महराजगंज। बुधवार को घर से बिना बताए निकली अधेड़ महिला की तलाश में जुटे परिजन को बृहस्पतिवार सुबह उनकी मौत की खबर मिली। सदर कोतवाली क्षेत्र के पिपरा बाबू गांव में शिव मंदिर के पास तालाब में महिला का शव उतराया मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मृतका की पहचान दुर्गावती के रूप में हुई। दुर्गावती अपनी बड़ी बेटी बिंदु के साथ कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सेखई गांव में रहती थी।परिजन के अनुसार, महिला के पति की पहले मृत्यु हो चुकी है। उनकी दो बेटियां बिंदु और इंदू विवाहित हैं। दुर्गावती मनोरोगी थी और वह अक्सर बिना बताए घर से निकल जाती थी। कभी मायके कप्तानगंज तो कभी अपने गांव या बेटी के घर चली जाती थी। बुधवार को भी वह घर से बिना बताए निकल गई। देर तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका।बृहस्पतिवार सुबह पिपरा बाबू गांव में शिव मंदिर के पास तालाब में ग्रामीणों ने महिला का शव उतराया देखा। मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया। इसकी जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए और शव की पहचान दुर्गावती के रूप में की।इस संबंध में सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। मामले की जांच कर रही है।