Maharajganj News: फेसबुक पर 50 लाख फॉलोअर्स, हत्या में दोषी साबित होने पर हवा बदली

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इस मामले में अदालत छह नवंबर को सजा सुनाएगी। दोष सिद्ध होने की खबर के बाद पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर बतकही का दौर चल रहा है और लोग अपने-अपने तरीके से नेहा और उसके प्रेमी इंद्रमोहन की विवेचना कर रहे हैं।भोजपुरी में नाम कमा चुकी नेहा वर्मा पिछले लगभग पांच साल से बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में स्टेज शो के जरिये काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। सोशल प्लेटफाॅर्म फेसबुक पर उसके पेज पर 50 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर भी बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़े हैं। स्टेज शो, रील और भोजपुरी गानों के जरिये उसने कम समय में बड़ी पहचान बनाई थी।फतेहपुर अदालत में अभियोजन पक्ष ने बताया कि मृतका योगमाया के नाखून में फंसे बाल मिले थे। फॉरेंसिक जांच में उन बालों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बाल नेहा वर्मा के हैं। इसी साक्ष्य को अदालत ने महत्वपूर्ण माना। इसके अलावा कॉल डिटेल, लोकेशन और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना।थरियांव थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी सत्य प्रकाश ने 26 दिसंबर 2021 को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनकी बहन योगमाया की शादी 10 फरवरी 2015 को गुलरियापुर मजरे कूरा निवासी इंद्रमोहन लोधी के साथ हुई थी। शादी के बाद से इंद्रमोहन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर योगमाया को प्रताड़ित करता था। इसी बीच इंद्रमोहन के संबंध भोजपुरी अभिनेत्री नेहा वर्मा से हो गए। आरोप है कि दोनों ने मिलकर योगमाया को रास्ते से हटाने की साजिश रची।वायरल होते रहते थे नेहा के वीडियोदोषी करार होने की खबर महराजगंज पहुंचते ही सुभाषनगर वार्ड में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि नेहा का परिवार लगभग 10 वर्ष पहले आया और जमीन खरीद कर घर बनवाया। यहीं से नेहा भोजपुरी इंडस्ट्री में चली गई। वह कभी-कभी ही घर आती थी। उसके फेसबुक पेज पर स्टेज शो के वीडियो वायरल होते रहते थे। स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसे प्रेम प्रसंग में उठाया गया खौफनाक कदम बता रहा है, तो कोई इसे दहेज लोभ से जोड़ रहा है। सोशल मीडिया पर नेहा के फॉलोअर्स दो खेमों में बंट गए हैं। एक खेमा यह यकीन नहीं कर पा रहा है कि नेहा हत्या में शामिल हो सकती है। वहीं, दूसरा तबका अदालत के फैसले को सही ठहरा रहा है।