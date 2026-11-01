Maharajganj News: मामूली विवाद में घर पर चढ़कर पीटा, प्राथमिकी दर्ज

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ग्राम सभा पृथ्वीपालगढ़ के टोला गोसाईजोत निवासी सेरअली उम्र 40 वर्ष ने थाने में तहरीर देकर बताया कि छोटी-छोटी बातों को लेकर पट्टीदार के चार लोग एकजुट होकर उनके दरवाजे पर चढ़ आए। और लाठी-डंडे व बैट-फेंक कर मारा और भद्दी-भद्दी गाली-गलौज देते हुए दरवाजे से चले गए। जाते समय दोबारा जान से मारने की धमकी भी दी। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आदिल, भगेलु, गजरुन व सोनू के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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फरेंदा। बृजमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पृथ्वीपालगढ़ के टोला गोसाईजोत में मामूली कहासुनी को लेकर पट्टीदारों द्वारा घर पर चढ़कर मारपीट और गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने चार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की।