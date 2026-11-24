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दूसरे पक्ष के राम अवतार ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते आशुतोष सिंह, शशांक सिंह, शतविजय सिंह और अज्ञात लोग उनके घर के सामने गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने राम अवतार, उनके दो भाइयों और एक भतीजे को पीटा। संपत्तियों चौकी इंचार्ज जयप्रकाश सिंह ने दोनों पक्षों से तहरीर मिलने की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी।

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अड्डा बाजार। नौतनवा थाना क्षेत्र के गांव बरवा कला में रविवार देर शाम पुरानी राजनीतिक रंजिश के कारण दो बार मारपीट हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामला शांत कराया और चार लोगों को हिरासत में लिया। मामले में नौ नामजद समेत तीन अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित ने तहरीर में आरोप लगाया कि वह ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह का चालक है। चौतरवा चौराहा से लौटते समय राम अवतार मद्धेशिया, मनीष मद्धेशिया, बेचू, अमित, पशुपति, आदित्य और तीन अज्ञात लोगों ने उनकी मोटरसाइकिल रोकी। उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपशब्द कहे और लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे मोहित और आशुतोष सिंह को चोटें आईं।