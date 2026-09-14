Maharajganj News: पीडीए के लोगों के हक और अधिकार के लिए सपा को मजबूत करने की अपील

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निचलौल। सिसवा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बढ़या में रविवार को समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए जन पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री डॉ. रामदुलार राजभर ने भाजपा सरकार पर पीडीए समाज के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को मजबूत करने की अपील की।मुख्य अतिथि डॉ. रामदुलार राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश की सभी विधानसभाओं में पीडीए जन पंचायत आयोजित कर समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पीडीए समाज के लोगों का हक और अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। सपा जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान में बदलाव कर आरक्षण समाप्त करने और पीडीए समाज को नौकरियों से वंचित करने की कोशिश कर रही है।कार्यक्रम को रामगोपाल यादव, गोविंद यादव, महातम यादव, देवेंद्र प्रताप शाही, कैलाश प्रजापति, रामनिवास यादव और विजय यादव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कैलाश प्रजापति ने की। इस दौरान विधानसभा महासचिव राधेश्याम यादव, तैयब अली, अमरनाथ यादव, संजय यादव, आमिर हुसैन, विजय जायसवाल आदि की मौजूदगी रही।