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Maharajganj News: बैडमिंटन प्रतियोगिता के बालक वर्ग में आलोक व बालिका में रोशनी प्रथम

Sun, 30 Aug 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:02 AM IST
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Alok won first place in the boys' category and Roshni in the girls' category of the badminton competition.
राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलो इंडिया मिनी स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन
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फरेंदा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर शनिवार को युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग के तत्वावधान में खेलो इंडिया जयपुरिया के मिनी स्टेडियम फरेंदा में बैडमिंटन एवं वॉलीबाल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जनपद महराजगंज के विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।

बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंडर-19 बालक वर्ग में आलोक कुमार ने प्रथम और करण विश्वकर्मा दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं अंडर-19 बालिका वर्ग में रोशनी चौरसिया ने प्रथम व रिमझिम ने द्वितीय स्थान हासिल किया। अंडर-17 बालक वर्ग की बैडमिंटन प्रतियोगिता में तन्मय शाही ने प्रथम स्थान व रजत पांडेय द्वितीय स्थान पर रहे।
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वॉलीबाल प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत मदरहा ककटही, लक्ष्मीपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। वहीं स्टेनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, महराजगंज की टीम उपविजेता रही। विजेता खिलाड़ियों को क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी प्रवीण मिश्रा ने टीशर्ट, प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया।
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