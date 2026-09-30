Maharajganj News: निजी पोखरे पर कार्य कराकर सरकारी भुगतान का आरोप, टीम ने की जांच

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ग्रामीण दशरथ प्रसाद मौर्य ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गांव में कुछ लोगों की निजी जमीन पर जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली से पोखरों की खोदाई कराई गई थी। इसके बाद इन्हीं पोखरों को सरकारी कार्य दर्शाकर भुगतान कराया गया था। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और संबंधित लोगों को नियमानुसार धनराशि दिलाने की मांग की है। विज्ञापन

खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार यादव ने बताया कि ग्रामीण की शिकायत पर एडीओ कोऑपरेटिव के नेतृत्व में टीम गठित कर गांव भेजी गई थी। टीम ने मौके पर जांच कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण दशरथ प्रसाद मौर्य ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गांव में कुछ लोगों की निजी जमीन पर जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली से पोखरों की खोदाई कराई गई थी। इसके बाद इन्हीं पोखरों को सरकारी कार्य दर्शाकर भुगतान कराया गया था। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और संबंधित लोगों को नियमानुसार धनराशि दिलाने की मांग की है।खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार यादव ने बताया कि ग्रामीण की शिकायत पर एडीओ कोऑपरेटिव के नेतृत्व में टीम गठित कर गांव भेजी गई थी। टीम ने मौके पर जांच कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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निचलौल। ब्लॉक क्षेत्र के करमहिया गांव में निजी जमीन पर खोदे गए पोखरे को सरकारी योजना में दिखाकर भुगतान कराने के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। ग्रामीण की शिकायत पर मंगलवार को निचलौल विकासखंड की टीम गांव पहुंची और मौके पर जांच-पड़ताल की। टीम ने संबंधित अभिलेखों और मौके की स्थिति की जानकारी जुटाई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।