महराजगंज: शादी समारोह में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, विरोध पर मारपीट; आरोपी गिरफ्तार
महराजगंज के एक गांव में शादी समारोह के दौरान 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म और मारपीट की शर्मनाक घटना सामने आई है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने रामपुर चकिया निवासी गिरजेश को गिरफ्तार कर लिया है।
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सिंदुरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक शर्मनाक वारदात सामने आई है। यहां एक शादी समारोह के बीच 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना 25 नवंबर को सिंदुरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित एक शादी समारोह की है। पीड़िता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने रामपुर चकिया निवासी गिरजेश (30 वर्ष) पुत्र इंद्रजीत के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर सिंदुरिया पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश शुरू कर दी। आखिरकार गुरुवार को पुलिस टीम ने पड़री उर्फ मीरगंज टोला मुंडेरी के पास से आरोपी गिरजेश को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी अनूप तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।