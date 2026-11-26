पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर सिंदुरिया पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश शुरू कर दी। आखिरकार गुरुवार को पुलिस टीम ने पड़री उर्फ मीरगंज टोला मुंडेरी के पास से आरोपी गिरजेश को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी अनूप तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।