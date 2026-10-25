Maharajganj News: फरेंदा में 2744 लीटर कच्ची और 51 पेटी देसी शराब नष्ट
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:59 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:59 AM IST
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फरेंदा। थाना परिसर में शनिवार को न्यायालय के आदेश पर आबकारी अधिनियम के तहत जब्त अवैध शराब का विनष्टीकरण कराया गया। क्षेत्राधिकारी फरेंदा दीपशिखा वर्मा की मौजूदगी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई पूरी की गई।
क्षेत्राधिकारी ने बताया कि वर्ष 2023 से 2026 तक दर्ज 182 मुकदमों में जब्त 2744 लीटर कच्ची शराब और देसी शराब के 51 पेटी टेट्रा पैक नष्ट किए गए। शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे थाने के मालखाने से शराब निकालकर गड्ढे में डाली गई। इसके बाद उसे मिट्टी से ढक दिया गया।
इस दौरान थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, आबकारी निरीक्षक पुनेश्वर कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक दीनबंधु प्रसाद, मुकेश चंद्र और न्यायालय फरेंदा के सहायक अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे।
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क्षेत्राधिकारी ने बताया कि वर्ष 2023 से 2026 तक दर्ज 182 मुकदमों में जब्त 2744 लीटर कच्ची शराब और देसी शराब के 51 पेटी टेट्रा पैक नष्ट किए गए। शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे थाने के मालखाने से शराब निकालकर गड्ढे में डाली गई। इसके बाद उसे मिट्टी से ढक दिया गया।
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इस दौरान थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, आबकारी निरीक्षक पुनेश्वर कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक दीनबंधु प्रसाद, मुकेश चंद्र और न्यायालय फरेंदा के सहायक अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे।
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