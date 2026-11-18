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राणी सती दादी का मंगलपाठ करते हुए पंडित रजत शर्मा ने बताया कि इस पाठ को पढ़ने व सुनने मात्र से ही प्राणियों का जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि द्वापर युग में महाभारत के समय अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए । उनकी पत्नी उत्तरा ने सती होने की इच्छा जाहिर की उस समय वह गर्भवती थी।भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तरा को सती होने से रोकते हुए वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा। कलयुग के संवत 1338 कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन नारायणी जी का जन्म हुआ। बचपन में ही सभी वेदों का पाठ कर लिया। शादी के बाद उनके पति को मार दिया गया। मां नारायणी सती हुई मां के सतीत्व के कारण उनकी पूजा विश्व के कोने-कोने में होती है।मंगलपाठ के दौरान लक्ष्मी जोशी, विशाल बागला, कर्तव्य सरावगी, गोपाल बागला, सोनू तुलस्यान, वंदना बागला, रेखा सरावगी, शालिनी शर्मा आदि मौजूद रहीं।