विज्ञापन

केंद्र के सहायक निदेशक डॉ. आर. सिंथिल ने किसानों को फसलों में कीट एवं रोगों की पहचान करने और समय रहते उनका नियंत्रण करने के तरीके बताए। उन्होंने मित्र कीटों के संरक्षण, खेतों की नियमित निगरानी, जैविक एवं यांत्रिक नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही फेरोमोन ट्रैप, पीले और नीले चिपचिपे प्रपंच के उपयोग की जानकारी दी। किसानों को बताया गया कि फसलों में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार और सुरक्षित तरीके से करना चाहिए।इस अवसर पर किसानों को आईपीएम किट वितरित की गई। अधिकारियों ने किट में उपलब्ध उपकरणों और संसाधनों के उपयोग की विधि भी समझाई। कार्यक्रम में सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी अवधेश कुमार सिंह, रत्नेश कुमार मिश्रा, जीसीएम जेपी सिंह, परियोजना कर्मचारी एके पांडेय, सोहन द्विवेदी सहित चयनित किसान मौजूद रहे।