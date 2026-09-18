Lalitpur News: रस्सी के फंदे से लटका मिला युवक का शव
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:23 AM IST
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ललितपुर। कमरे के अंदर म्यांरी पर बंधी रस्सी के फंदे से बृहस्पतिवार की सुबह शहर के मोहल्ला आजादपुरा लेडियापुरा निवासी 42 वर्षीय बृजनंदन का शव लटकता हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। परिजनों ने शराब पीने का आदी होने और शराब के नशे में आत्महत्या करने की बात कही।
मृतक के भतीजे मनोज ने बताया कि उसका चाचा बृजनंदन शराब पीने का आदी था। बृहस्पतिवार की सुबह करीब 9 बजे वह अपने घर के बाहर टहल रहा था। इसके कुछ समय बाद वह कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद जब उसका भतीजा सुखनंदन कमरे के अंदर गया तो यहां म्यांरी से बंधी रस्सी के फंदे से बृजनंदन का शव लटकता हुआ मिला। शोर सुनकर अन्य परिजन और मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। मृतक के भतीजे ने शराब के नशे में आत्महत्या करने की बात कही। मृतक तीन भाई-दो बहनों में तीसरे नंबर का था और उसके एक पुत्री है।
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मृतक के भतीजे मनोज ने बताया कि उसका चाचा बृजनंदन शराब पीने का आदी था। बृहस्पतिवार की सुबह करीब 9 बजे वह अपने घर के बाहर टहल रहा था। इसके कुछ समय बाद वह कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद जब उसका भतीजा सुखनंदन कमरे के अंदर गया तो यहां म्यांरी से बंधी रस्सी के फंदे से बृजनंदन का शव लटकता हुआ मिला। शोर सुनकर अन्य परिजन और मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। मृतक के भतीजे ने शराब के नशे में आत्महत्या करने की बात कही। मृतक तीन भाई-दो बहनों में तीसरे नंबर का था और उसके एक पुत्री है।
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