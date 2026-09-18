Lalitpur News: रस्सी के फंदे से लटका मिला युवक का शव

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मृतक के भतीजे मनोज ने बताया कि उसका चाचा बृजनंदन शराब पीने का आदी था। बृहस्पतिवार की सुबह करीब 9 बजे वह अपने घर के बाहर टहल रहा था। इसके कुछ समय बाद वह कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद जब उसका भतीजा सुखनंदन कमरे के अंदर गया तो यहां म्यांरी से बंधी रस्सी के फंदे से बृजनंदन का शव लटकता हुआ मिला। शोर सुनकर अन्य परिजन और मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। मृतक के भतीजे ने शराब के नशे में आत्महत्या करने की बात कही। मृतक तीन भाई-दो बहनों में तीसरे नंबर का था और उसके एक पुत्री है।