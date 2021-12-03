Lalitpur News: मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान, चार दिन विशेष दिवस
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Sat, 21 Nov 2026 01:04 AM IST
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ललितपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 होगा। इसके तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान की तिथियां तय की गई हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार ने यह जानकारी दी।
जनपद की दोनों विधानसभाओं 226-ललितपुर और 227-महरौनी (अ.जा.) में यह अभियान चलेगा। विशेष अभियान दिवस 21, 22, 28 और 29 नवंबर, 2026 को आयोजित होंगे। इन तिथियों पर सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी और पदाभिहित अधिकारी मौजूद रहेंगे। वे अर्ह नागरिकों से आवेदन प्राप्त करेंगे। 01 जनवरी, 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित पात्र नागरिक फार्म-6 भरें।
आवेदन प्रक्रिया
निर्वाचक नामावली से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 जमा किया जा सकता है। नाम, पता, जन्मतिथि आदि में संशोधन हेतु फार्म-8 भरें। एक ही विधानसभा क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के लिए भी फार्म-8 का प्रयोग होगा। ऑफलाइन आवेदन के साथ ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल या ईसीआईएनईटी मोबाइल एप से आवेदन कर सकते हैं। अभियान की पारदर्शिता के लिए अधिकारी बूथों का भ्रमण करेंगे।
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जनपद की दोनों विधानसभाओं 226-ललितपुर और 227-महरौनी (अ.जा.) में यह अभियान चलेगा। विशेष अभियान दिवस 21, 22, 28 और 29 नवंबर, 2026 को आयोजित होंगे। इन तिथियों पर सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी और पदाभिहित अधिकारी मौजूद रहेंगे। वे अर्ह नागरिकों से आवेदन प्राप्त करेंगे। 01 जनवरी, 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित पात्र नागरिक फार्म-6 भरें।
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आवेदन प्रक्रिया
निर्वाचक नामावली से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 जमा किया जा सकता है। नाम, पता, जन्मतिथि आदि में संशोधन हेतु फार्म-8 भरें। एक ही विधानसभा क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के लिए भी फार्म-8 का प्रयोग होगा। ऑफलाइन आवेदन के साथ ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल या ईसीआईएनईटी मोबाइल एप से आवेदन कर सकते हैं। अभियान की पारदर्शिता के लिए अधिकारी बूथों का भ्रमण करेंगे।
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