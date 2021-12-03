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जनपद की दोनों विधानसभाओं 226-ललितपुर और 227-महरौनी (अ.जा.) में यह अभियान चलेगा। विशेष अभियान दिवस 21, 22, 28 और 29 नवंबर, 2026 को आयोजित होंगे। इन तिथियों पर सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी और पदाभिहित अधिकारी मौजूद रहेंगे। वे अर्ह नागरिकों से आवेदन प्राप्त करेंगे। 01 जनवरी, 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित पात्र नागरिक फार्म-6 भरें।आवेदन प्रक्रियानिर्वाचक नामावली से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 जमा किया जा सकता है। नाम, पता, जन्मतिथि आदि में संशोधन हेतु फार्म-8 भरें। एक ही विधानसभा क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के लिए भी फार्म-8 का प्रयोग होगा। ऑफलाइन आवेदन के साथ ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल या ईसीआईएनईटी मोबाइल एप से आवेदन कर सकते हैं। अभियान की पारदर्शिता के लिए अधिकारी बूथों का भ्रमण करेंगे।