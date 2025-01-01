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Lalitpur News: कीचड़ और गड्ढों से जूझ रहे ग्रामीण, मंदिर तक पहुंचना मुश्किल

Sun, 11 Oct 2026 12:41 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:41 AM IST
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Villagers grappling with mud and potholes; reaching the temple is difficult.
मंदिर तक जाने वाला दलदलयुक्त कच्चा रास्ता। संवाद
गदयाना। गांव से फारीटोरन माता मंदिर तक जाने वाला कच्चा रास्ता बदहाल है। जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे और कीचड़ जमा होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर समस्या का निस्तारण कराने की मांग की है।
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इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि कई बार ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बाग मोहल्ले में एक विद्यालय भी है। रास्ते की बदहाली के कारण छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, फारीटोरन माता मंदिर में नियमित रूप से श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। नवरात्र में भक्तों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में रास्ता दुरुस्त नहीं होने से श्रद्धालुओं को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान हरगोविंद, सुकलाल, किशोरी, लखन, उदल, बुगलू, रामसेवक, मुलायम सिंह, रामान सिंह, हुकुम सिंह आदि मौजूद रहे।
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फोटो-25
रास्ता खराब होने के चलते बच्चों का स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। कई बार बच्चे कीचड़ भरे रास्ते से गुजरते हैं और वहां गिर जाते हैं, जिससे उनकी यूनिफार्म खराब हो जाती है।
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महेश कुमार, प्रधानाचार्य
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कई बार शिकायतें कीं, लेकिन इस सड़क की कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। इसी रास्ते से श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगेे तब उन्हेें काफी परेशानी उठानी पड़ेगी।

जयराम कुशवाहा
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फोटो-28
मुझे इस रास्ते की जानकारी है। रास्ते की दूरी बहुत ज्यादा है। यह कार्य यदि जिला पंचायत के अंतर्गत हो, तो सही तरीके से सड़क बन सकेगी।- ओमकेश यादव, ग्राम प्रधान
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