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ग्रामीण मौत प्रकरण : चार दिन बाद भी पुलिस की कार्रवाई जांच तक सिमटी

Thu, 05 Nov 2026 01:09 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:09 AM IST
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Villagers death case: Four days later, police action limited to investigation
31 अक्तूबर को कुए में मिला था ग्रामीण का पत्थर बंधा शव
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जखौरा थाना क्षेत्र के नौहरकलां गांव में एक ग्रामीण का शव कुएं में मिला। मृतक वीरन यादव के पीठ पर 15 किलोग्राम का पत्थर बिजली के तार से बंधा था। शव की स्थिति हत्या की आशंका जता रही है।

53 वर्षीय वीरन यादव चार दिन पहले घर से निकले थे। उनका शव 31 अक्तूबर की शाम को गांव के कुएं में मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। हालांकि, शव सड़ा-गला होने के कारण मौत का सही कारण पता नहीं चल पाया। वीरन की मौत को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।
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पुलिस की कार्रवाई
चार दिन बाद भी पुलिस इस घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस की कार्रवाई अभी जांच तक ही सीमित है। जखौरा थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि घटना को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। परिजनों ने अभी तक तहरीर नहीं दी है, जिससे रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने जल्द ही घटना का पटाक्षेप करने का दावा किया है।
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