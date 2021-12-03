ग्रामीण मौत प्रकरण : चार दिन बाद भी पुलिस की कार्रवाई जांच तक सिमटी

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संवाद न्यूज एजेंसीललितपुर। जखौरा थाना क्षेत्र के नौहरकलां गांव में एक ग्रामीण का शव कुएं में मिला। मृतक वीरन यादव के पीठ पर 15 किलोग्राम का पत्थर बिजली के तार से बंधा था। शव की स्थिति हत्या की आशंका जता रही है।53 वर्षीय वीरन यादव चार दिन पहले घर से निकले थे। उनका शव 31 अक्तूबर की शाम को गांव के कुएं में मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। हालांकि, शव सड़ा-गला होने के कारण मौत का सही कारण पता नहीं चल पाया। वीरन की मौत को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।पुलिस की कार्रवाईचार दिन बाद भी पुलिस इस घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस की कार्रवाई अभी जांच तक ही सीमित है। जखौरा थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि घटना को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। परिजनों ने अभी तक तहरीर नहीं दी है, जिससे रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने जल्द ही घटना का पटाक्षेप करने का दावा किया है।