Lalitpur News: अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, 3 वर्षीय पवित्र ने तोड़ा दम
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:04 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:04 AM IST
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ललितपुर। मंगलवार शाम को एक सड़क दुर्घटना में तीन वर्षीय पवित्र की मौत हो गई। वह अपने पिता, मां और परिवार की एक सदस्य के साथ बाइक पर सवार था। अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ, जिसमें तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पवित्र निवासी ग्राम रनगांव थाना मड़ावरा का रहने वाला था। परिवार ग्राम दिदौनियां में आयोजित तेरहवीं कार्यक्रम से वापस घर लौट रहा था। मृतक पवित्र के चाचा बलजीत ने बताया कि उसका भाई जाहर सिंह बाइक चला रहा था। बाइक पर जाहर सिंह की मां 45 वर्षीय सावित्री, पुत्र पवित्र और 58 वर्षीय समधन सवार थीं। ग्राम जलंधर- पिपरट के पास उनकी बाइक को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सभी चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। चिकित्सकों ने पवित्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि जाहर सिंह, सावित्री और समधन को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने पवित्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। थाना मड़ावरा प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना को लेकर जांच की जा रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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पवित्र निवासी ग्राम रनगांव थाना मड़ावरा का रहने वाला था। परिवार ग्राम दिदौनियां में आयोजित तेरहवीं कार्यक्रम से वापस घर लौट रहा था। मृतक पवित्र के चाचा बलजीत ने बताया कि उसका भाई जाहर सिंह बाइक चला रहा था। बाइक पर जाहर सिंह की मां 45 वर्षीय सावित्री, पुत्र पवित्र और 58 वर्षीय समधन सवार थीं। ग्राम जलंधर- पिपरट के पास उनकी बाइक को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सभी चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। चिकित्सकों ने पवित्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि जाहर सिंह, सावित्री और समधन को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
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पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने पवित्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। थाना मड़ावरा प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना को लेकर जांच की जा रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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