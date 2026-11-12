Lalitpur News: बदलते मौसम में बरतें सावधानी, लापरवाही में निमोनिया की चपेट में आ सकते हैं बच्चे व बुजुर्ग

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निमोनिया खांसी-जुकाम, बुखार से शुरू होने वाली बीमारी है। ध्यान न देने से धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लेता है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉ. मनीष कुमार का कहना है कि सर्दी में बच्चों का विशेष ध्यान रखें। सर्दी से पूरी तरह से बचाव करें। गर्म कपड़े पहनाएं। ठंडी वस्तुओं के सेवन करने से बचाव करें। यदि चार दिन में खांसी-बुखार ठीक न हो तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें। डॉ. हरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि निमोनिया फेफड़ों का गंभीर संक्रमण है, जो वायरस, बैक्टीरिया या फंगस से होता है। इससे बच्चे को तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, और सीने में दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। वर्तमान में ओपीडी में प्रतिदिन दो से तीन निमोनिया के मरीज आ रहे हैं। इन्हें उपचार दिया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में गंभीर मरीज नहीं आ रहे हैं। वहीं मेडिसिन विभाग के डॉ. विनय सोनी ने बताया कि दिवाली के बाद श्वांस रोगियों की संख्या बढ़ गई है। अब तक जहां आठ से दस आ रहे थे। अब 12 से 15 मरीज पहुंच रहे हैं। डॉ. निखिल गुप्ता ने बताया कि सर्दी से बुजुर्ग विशेष ध्यान रखें। धूल व धुआं से बचाव करें। धूम्रपान करने से बचाव करें। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में आईसीयू क्रियाशील है। वहीं सामान्य मरीजों के लिए बुजुर्ग वार्ड भी संचालित है।यह है निमोनिया के लक्षणखांसी-जुकाम होना।तेज बुखार आना।बच्चों की सांस तेज चलना।दूध न पीना।सांस फूलना।होंठ नीले पड़ना।सुस्त होना।इस तरह करें बचावसर्दी से बचाव करें।ठंडी वस्तुओं का सेवन करने से बचाव करें।फुल गर्म कपड़े पहनाएं।धूल व धुएं से बचाव करें।साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।तीन दिन से अधिक बुखार, खांसी-जुकाम होने पर चिकित्सक से परामर्श लें।