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संवाद न्यूज एजेंसी ने शुक्रवार को सुबह 10:40 मिनट पर सीएचसी की स्थिति जानी। वहीं महिला चिकित्सक की ओपीडी भी बंद थी। यही नहीं पैथोलाॅजी में कर्मचारी तो दूर कक्ष के गेट तक नहीं खुले थे। वहीं एक्स-रे कक्ष भी बंद मिला। यही नहीं हद तो तब हो गई, जब दवा वितरण काउंटर तक नहीं खुला था। ऐसे में मरीज चिकित्सक से परामर्श तो ले रहे थे। लेकिन, समय पर दवा नहीं मिल पाने से बैठकर खुलने का इंतजार कर रहे थे। 11:43 बजे दवा काउंटर खुला। इससे मरीजों की कतार लग गई। मरीजों ने बताया कि परामर्श तो मिल गया था, दवा न मिलने से इंतजार कर रहे थे।सीएचसी पर कार्यरत हैं पांच चिकित्सकसीएचसी पर पांच चिकित्सक कार्यरत हैं। इनमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी तैनात हैं। वहीं, एक संविदा पर चिकित्सक कार्यरत हैं। इसके बाद भी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई मरीज तो अधिक परेशानी के चलते बिना उपचार तक के वापस हो जाते हैं।कैप्सन- लक्ष्मी प्रसादसुबह दस बजे सीएचसी पर उपचार कराने के लिए आए थे। 10:40 मिनट होने के बाद भी चिकित्सक नहीं आए हैं। - लक्ष्मीप्रसादकैप्सन- रईश अहमदसीएचसी पर भतीजे का उपचार कराने के लिए आए हैं। चिकित्सक न होने से समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है।- रईश अहमदसीएचसी पर चिकित्सकों को समय पर आने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी न आने की जानकारी हुई है। इस पर स्पष्टीकरण लिया जाएगा।- डॉ एमपी सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, सीएचसी महरौनी