Lalitpur News: बाबा करीमशाह की दरगाह पर 47वां उर्स आज से शुरू

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ललितपुर। बाबा करीमशाह की दरगाह पर 47वां उर्स आज से शुरू होगा। यह उर्स 4 सितंबर तक चलेगा। उर्स कमेटी की बैठक में तैयारियों की रूपरेखा तय की गई। आयोजक मंडल ने पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपीं हैं। सचिव रहीश इलयासी ने उर्स के कार्यक्रमों की जानकारी दी। 2 सितंबर को मोहल्ला चिरौलपुरा में रात 9 बजे मिलाद शरीफ के बाद चादर शरीफ उठेगी। 3 सितंबर को रात 9 बजे से मजार शरीफ पर महफिल ए समां आयोजित होगी। 4 सितंबर को सुबह 10 बजे फातिहा होगी। नमाज जुमा के बाद लंगर का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जाकिर खान, वहीद खां, इदरीश राईन, करामत खां और हारुन सहित कई लोग उपस्थित रहे। संवाद