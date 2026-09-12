फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   System Fails: Elderly Woman Injured in Dog Attack Denied Ambulance

व्यवस्थाएं ढेर: कुत्ते के हमले से जख्मी वृद्धा को नहीं मिली एंबुलेंस

Sat, 12 Sep 2026 01:49 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
System Fails: Elderly Woman Injured in Dog Attack Denied Ambulance
कुत्ते के काटने से घायल वृद्धा को संभालते परिजन। संवाद
बार (ललितपुर)। स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की जमीनी हकीकत शुक्रवार को सामने आ गई, जब आवारा कुत्ते के हमले से लहूलुहान हुई एक वृद्धा को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एंबुलेंस नसीब नहीं हुई। सिस्टम की इस गहरी उदासीनता और स्वास्थ्य तंत्र की सुस्ती के चलते परिजनों को मजबूरन एक तीन पहिया लोडिंग टैक्सी का सहारा लेकर गंभीर हालत में वृद्धा को अस्पताल पहुंचाना पड़ा।
विज्ञापन

दशरारा निवासी भुवन 8 सितंबर को अपनी बड़ी पुत्री के यहां ललितपुर के पटौरा गांव गई थीं। शुक्रवार को वह वहां से पैदल अपने गांव दशरारा लौट रही थीं। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास अचानक एक आवारा कुत्ते ने उनके पैर को काट लिया। वृद्धा के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर दौड़े, जिसके बाद कुत्ता भाग गया। घायल वृद्धा के नाती नरेंद्र ने घटना के बाद 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई लेकिन काफी इंतजार के बाद भी वह नहीं पहुंची। परिजनों को तीन पहिया लोडिंग टैक्सी से घायल वृद्धा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया।

कुत्ते के काटने से घायल वृद्धा को संभालते परिजन। संवाद

कुत्ते के काटने से घायल वृद्धा को संभालते परिजन। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed