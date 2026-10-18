Lalitpur News: सड़कों पर छुट्टा गोवंश, वाहन चालकों की बढ़ा रहे परेशानी

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गर्मी, सर्दी हो या बरसात, हर मौसम में गोवंश सड़कों पर डेरा जमाए रहते हैं। पटऊवा, बंगरिया, उमरिया बमरौला, गौना, नाराहट, डोंगराखुर्द, दिगवार, बरखेरा, पारौल और अमझरा घाटी सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या गंभीर बनी हुई है। नेशनल हाईवे और प्रमुख ग्रामीण मार्गों पर मवेशियों के जमावड़े से यातायात प्रभावित होता है। कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी बन जाती है।जिला प्रशासन की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अन्ना मवेशियों से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। सड़कों पर लगातार बनी इस स्थिति से स्थानीय लोगों में चिंता है।फोटो 15अन्ना मवेशियों की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। ये सड़कों पर घूमकर यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। नाराहट क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों के प्रमुख मार्गों पर इनके जमावड़े से आए दिन छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और जाम की स्थिति बनती है।— लालू टोंटेफोटो 16नेशनल हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर अन्ना पशु दिन-रात झुंड में बैठे रहते हैं। इनके कारण वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है। डिवाइडर पर लगे पौधों के बीच विचरण करने वाले मवेशी कई बार वाहन चालकों को समय पर दिखाई नहीं देते, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है।— संतोष साहूफोटो 17सड़कों पर घूम रहे अन्ना मवेशियों के कारण कई बार बाइक चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। दोपहिया वाहन चालकों को हर समय हादसे का डर बना रहता है।— राहुल यादवकोटसड़कों पर घूम रहे अन्ना मवेशियों की जानकारी मिली है। जल्द ही अभियान चलाकर टीम के माध्यम से उन्हें गोशालाओं में भिजवाया जाएगा।— आजम अली, खंड विकास अधिकारी, मड़ावरा