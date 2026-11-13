Lalitpur News: 5.11 करोड़ से होगा तालबेहट-माताटीला मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य

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विभाग ने स्वीकृति मिलने की प्रत्याशा में निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय अधिकारियों ने जल्द स्वीकृति मिलने और कार्य शुरू होने की बात कही है। कस्बा से माताटीला मार्ग एक प्रमुख सड़क मानी जाती है। यह मार्ग लगभग आधा दर्जन गांवों, माताटीला बांध और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। इस पर दिनभर वाहनों की कतार लगी रहती है। सड़क कई जगह जर्जर हालत में है और इसमें गड्ढे हो गए हैं। नाले पर पुल निर्माण के कारण भी आवागमन में असुविधा हो रही है।मरम्मत कार्य का विवरणलोक निर्माण विभाग ने समस्या के निस्तारण के लिए विशेष मरम्मत का प्राक्कलन तैयार किया था। इस कार्य को जल्द ही स्वीकृति मिलने की संभावना है। विभाग ने निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मरम्मत के बाद सड़क की सूरत बदल जाएगी और आवागमन सुगम होगा। इसके अंतर्गत नाले के पास रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी और क्षतिग्रस्त सड़क दुरुस्त होगी।तालबेहट माताटीला मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।- राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग