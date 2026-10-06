Lalitpur News: जेसीबी की रगड़ से स्लीपर बस हुई क्षतिग्रस्त, हादसा बचा

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चालक बस को सुरक्षित मड़ावरा लेकर पहुंचा और घटना की जानकारी कंपनी के मालिक व स्थानीय प्रतिनिधि को दी। इसके बाद लोगों ने जेसीबी को रोककर बस में हुए नुकसान की भरपाई की मांग करने पर विवाद हो गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में जेसीबी मालिक और बस कंपनी के मालिक के बीच समझौता होने के बाद बस को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। संवाद

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मड़ावरा। टीकमगढ़ से इंदौर जा रही स्लीपर बस को रविवार देर शाम सतवांसा के पास जेसीबी मशीन ने रगड़ मार दी। हादसे में बस क्षतिग्रस्त हो गई। बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा बच गया और बस में सवार यात्री सुरक्षित रहे।